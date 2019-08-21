الفتح يدافع عن اسقاط حصانة الزوبعي ولا يستبعد ان يكون عبد المهدي آخر حاكم شيعي

2019/08/21 | 11:18

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بغداد:سومر نيوز

دافع النائب عن تحالف الفتح وجيه عباس، عن قرار رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، مشيرا الى ان عبد ا...

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