2019/08/21 | 11:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الغنام يباشر بمهام عمله قائدا لعمليات الانبار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
الغنام يباشر بمهام عمله قائدا لعمليات الانبار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الغنام يباشر بمهام عمله قائدا لعمليات الانبار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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