2019/08/21 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الهيئة الادارية لنادي امانة بغداد الرياضي، اليوم الاربعاء، تعاقدها مع لاعب من نادي شباب الاردن، لتمثيل فريقها الكروي خلال منافسات الموسم الجديد.

وقال نائب رئيس الهيئة الادارية للنادي محمد فرحان لـ"الغد برس"، ان "الهيئة الادارية للنادي تعاقدت بشكل رسمي مع اللاعب الأردني يوسف الألوسي، قادماً من نادي شباب الأردن لتمثيل فريق أمانة بغداد لمدة موسم واحد".

يشار الى ان نادي امانة بغداد جدد مؤخراً عقد مهاجمه المخضرم مصطفى كريم، لمدة موسم واحد.

وكانت ادارة نادي امانة بغداد الرياضي جددت ثقتها بالجهاز الفني لفريقها الكروي في الموسم المقبل، بقيادة المدرب عصام حمد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد يضم لاعباً من نادي شباب الاردن) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد يضم لاعباً من نادي شباب الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).