علماء يطورون جهازا قد يعيد البصر لملايين المكفوفين

2019/08/21 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… طور عدد من العلماء تقنية “واعدة للغاية” يمكن أن تساعد يوما ما المكفوفين على رؤية الضوء.وقام فريق بحث من سويسرا وإيطاليا، حسب صحيفة “دايلي ميل”، البريطانية من تطوير جهاز ثوري من شأنه تحفيز منطقة الدماغ المسؤولة عن الرؤية للمساعدة في تمكين فاقدي البصر من رؤية الضوء.عمل الفريق على ابتكار طريقة لتوصيل […]

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