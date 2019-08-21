نائب يطالب بعقد جلسة لمناقشة ملف النقاط السوداء بين ديالى وصلاح الدين

2019/08/21 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..طالب عضو مجلس النواب عبد الخالق مدحت، الاربعاء، بعقد جلسة برلمانية لمناقشة ما اسماها النقاط السوداء بين ديالى وصلاح الدين.وقال مدحت في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “المطيبيجة و14 قرية مهجورة تحيط بها على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين تشكل نقاط سوداء كونها ذات تاثير سلبي على المشهد الامني بسبب استغلالها من […]

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