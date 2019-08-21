المجلس العسكري في السودان يعلن تشكيل المجلس السيادي برئاسة البرهان

2019/08/21 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي.من جهته، أكد الناطق باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي، أن “المجلس العسكري أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة، وأن أعضاءه سيؤدون القسم أمام رئيس المجلس السيادي ورئيس القضاء”، بعد أن “يؤدي رئيس المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء”.وتابع كباشي، […]

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