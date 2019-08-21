مأساة إدلب و«الرادار الأممي» العاطل عن العمل

2019/08/21 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير صحافية وميدانية متقاطعة بأن فصائل المعارضة السورية المسلحة انسحبت من محيط مدينة خان شيخون، بعد تعرضها لعشرات الغارات الجوية من

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