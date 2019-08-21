جعفر يطالب بإعادة تفعيل ملف “مفاعل تموز” لمواجهة “الاعتداءات الإسرائيلية”

2019/08/21 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب النائب السابق جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، الحكومة بالرد بالمثل على الاعتداءات الإسرائيلية ضد مقرات الحشد الشعبي، داعيا إلى ضرورة تفعيل ملف “مفاعل تموز” أمام مجلس الأمن.وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/ان “ العراق يمتلك قرارا ضد إسرائيل عقب قصف مفاعل تموز يلزمها بدفع تعويضات مالية وعلى الحكومة اعادة تفعيل القضية مجددا امام مجلس […]

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