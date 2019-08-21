ناحية الشورى تعلن عودة ٩٩% من نازحيها

2019/08/21 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى..اعلن مدير ناحية الشورى خالد الجار، الاربعاء، عن عودة ٩٩% من العائلات النازحة الى منازلها.وقال الجار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ملف العودة اكتمل بنسبة ٩٩% العائلات النازحة الى منازلها وان البعض القليل استقر في مناطق اقليم كردستان بسبب عمله واستقراره الاقتصادي”.وأضاف أن “كافة البنى التحتية دخلت في موازنة العام الحالي لإعادة اعمارها […]

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