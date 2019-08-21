2019/08/21 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، اليوم الأربعاء، بعودة أكثر من 1.1 ألف لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن: “خلال الــ24 الساعة الماضية، عاد 1166 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 415 لاجئاً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة أكثر من ألف لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة النعيم نيوز.

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