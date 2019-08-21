2019/08/21 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني ان المشاريع المتلكئة تقدر ب400 مليار دينار ، مشير...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخدمات النيابية تكشف قيمة المشاريع المتوقفة وتؤكد الحاجة إلى "هزة كبيرة") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخدمات النيابية تكشف قيمة المشاريع المتوقفة وتؤكد الحاجة إلى "هزة كبيرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).