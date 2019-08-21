طالباني: لا رؤية لاستيعاب الخريجين ومعايير اختيار المفتشين والوكلاء

2019/08/21 | 12:22

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بغداد:سومر نيوز

اكدت النائبة عن تحالف القوى، الا طالباني، ان ظايجاد فرص عمل للخريجين "تحد كبير".





وقالت طالباني ...

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