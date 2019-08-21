2019/08/21 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، على منصب جديد، ضمن الحكومة الحالية، برئاسة عادل عبدالمهدي.وقال مصدر مطلع ‏الأربعاء‏، 21‏ آب‏، 2019 ان “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، كلف القيادي في التيار عضو مجلس محافظة بغداد السابق عن كتلة الأحرار صبار الساعدي، بمنصب مدير جديد لصندوق الإسكان التابع لوزارة الاعمـار”.وبين المصدر، ان “هذا المنصب جاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري يحصل على منصب جديد في الحكومة.. ومصادر: عبدالمهدي يشتري الولاءات بالمناصب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التيار الصدري يحصل على منصب جديد في الحكومة.. ومصادر: عبدالمهدي يشتري الولاءات بالمناصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).