2019/08/21 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني ان المشاريع المتلكئة تقدر ب400 مليار دينار ، مشيرا الى ان المشاريع المنجزة بنسبة 50% واكثر تعاني من الإهمال.وقال السهلاني في تصريح لـلمركز الخبري الوطني، ان “المؤشرات لدى لجنة الخدمات والاعمار النيابية واضحة اتجاه المشاريع المنجزة والمتلكئة في العراق”، مبينا ان “رئيس […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات النيابية تكشف قيمة المشاريع المتوقفة وتؤكد الحاجة إلى “هزة كبيرة” المركز الخبري الوطني.

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