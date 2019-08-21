2019/08/21 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان / خطوة برس أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الأربعاء، القبض على مطلقي عيارات نارية في صراعات عشائرية في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة أمنية مشتركة ألقت القبض على مطلقي العيارات النارية نتيجة مشاجرة حدثت بين طرفين من عشيرة واحدة في إحدى مناطق ناحية العزير التابعة إلى قضاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مطلقي عيارات نارية نتيجة صراعات عشائرية في ميسان وكالة خطوة برس.

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