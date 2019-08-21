2019/08/21 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس صدقت محكمة تحقيق الرصافة – اللجنة التحقيقية المختصة بالنظر ‏بقضايا ‏مديرية مكافحة إجرام بغداد اقوال عصابة يديرها رجل وامرأة ‏متخصصة ‏بالاتجار بالأعضاء البشرية‎.‎ وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه ‏أن “المتهمين اعترفوا امام القاضي المختص بان امرأة تقود عصابة في ‏احد مناطق بغداد ‏تستغل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عصابة بقيادة امرأة تعترف بتجارة ‏بالأعضاء ‏البشرية في بغداد وكالة خطوة برس.

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