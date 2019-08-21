الحلبوسي يبحث مع علوش أبرز المشاريع المتوقفة والمستمرة والجديدة في العاصمة

2019/08/21 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع أمين بغداد ذكرى علوش الواقع الخدمي والاستثماري في العاصمة.

وذكر مكتب رئيس مجلس النواب في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحلبوسي استقبل ذكرى علوش وبحث معها اثناء للقاء الواقع الخدمي في العاصمة بغداد وخطط تطويره، وأبرز المشاريع المتوقفة والمستمرة والجديدة، وسبل دعم الشركات الاستثمارية الرصينة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في العاصمة”.

واضاف “كما ناقشا ضرورة توفير التخصيصات المالية اللازمة للأمانة، وإيلاء الأهمية لملف تأمين مياه الشرب والخدمات البلدية المقدمة للمواطن، وإعادة تأهيل البنى التحتية وفتح الشوارع المغلقة”.

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