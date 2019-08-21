القضاء: امرأة تقود عصابة تتاجر ‏بالأعضاء ‏البشرية

2019/08/21 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصدقت محكمة تحقيق الرصافة – اللجنة التحقيقية المختصة بالنظر ‏بقضايا ‏مديرية مكافحة إجرام بغداد اقوال عصابة يديرها رجل وامرأة ‏متخصصة ‏بالاتجار بالأعضاء البشرية‎.‎

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى وصل “النور نيوز” نسخة منه، ‏أن “المتهمين اعترفوا امام القاضي المختص بان امرأة تقود عصابة في ‏احد مناطق بغداد ‏تستغل حاجة المواطنين للمال من اجل الاتجار ‏بأعضائهم البشرية “الكلى‏” مقابل مبلغ مالي يصل الى 7 ملايين دينار”.‎

وأضاف البيان أن “المتهمين اعترفوا بالتحقيق القضائي بتنفيذهم ‏العشرات ‏من العمليات خلال الفترة الماضية” مشيرا إلى ان “توقيفهم ‏يأتي استنادا لاحكام المادة 18 من قانون ‏عمليات زرع الاعضاء البشرية ‏ومنع الاتجار بها”.‏

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