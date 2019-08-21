وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “المتهمين اعترفوا امام القاضي المختص بان امرأة تقود عصابة في احد مناطق بغداد تستغل حاجة المواطنين للمال من اجل الاتجار بأعضائهم البشرية “الكلى” مقابل مبلغ مالي يصل الى 7 ملايين دينار”.
وأضاف البيان أن “المتهمين اعترفوا بالتحقيق القضائي بتنفيذهم العشرات من العمليات خلال الفترة الماضية” مشيرا إلى ان “توقيفهم يأتي استنادا لاحكام المادة 18 من قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها”.
انشر على مواقع التواصل !
Post Views:
16
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: امرأة تقود عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء: امرأة تقود عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).