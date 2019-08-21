العمليات المشتركة: عملية إرادة النصر ستنطلق بمرحلة جديدة في هذه المناطق

2019/08/21 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت قيادة العمليات المشتركة ، الأربعاء، أن عملية إرادة النصر لن تنتهي، مشيرة إلى أنها ستنطلق بمرحلة جديدة لتفتيش وتطهير المناطق قريبا.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عملية إرادة النصر أكملت مراحلها الأولى والثانية والثالثة إلا أنها لن تنتهي بشكل رسمي”، لافتا إلى إن “الأيام […]

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