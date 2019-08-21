الهجرة تعلن عودة 4325 نازحاً إلى مناطقهم في هذه المحافظات

2019/08/21 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير، الأربعاء، عودة 4325 نازحاً إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظتي صلاح الدين ونينوى.

وقال جهاكير في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “4325 نازحاً من مجمع القادسية في تكريت مركز محافظة صلاح الدين عادوا إلى مناطقهم الأصلية في قضاءي الشرقاط وبيجي وناحية الصينية فضلاً عن قضاء الحضر طوعيا”، موضحاً أن “الغالبية العظمى من هؤلاء العائدين عادوا إلى ناحية الصينية ويليها قضاء بيجي ثم الشرقاط وبعده قضاء الحضر”.

وأضاف جهاكير، أن “الأيام المقبلة ستشهد إعادة وجبات أخرى من العوائل النازحة خصوصا ساكني المخيمات”، مشيراً إلى أن “البرنامج الحكومي يؤكد على ضرورة غلق ملف النزوح بصورة كاملة، مما يجعلنا نعمل بالتوازي مع البرنامج الحكومي وإعادة العوائل النازحة إلى مناطقها الأصلية بأسرع وقت ممكن”.

وتعلن وزارة الهجرة والمهجرين، بين الحين والآخر، إعادة عوائل نازحة إلى مناطقها في عدد من المحافظات.

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