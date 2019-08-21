مقطع مرئي يبرز مفاصل نجاح الاستراتيجية السعودية في حج 1440هـ

2019/08/21 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدة - عبد الله عنايت

أبرزت وكالة W7Worldwide للإستشارات الإستراتيجية والإعلامية، من خلال مقطع مرئي لا يتجاوز الدقيقتان مفاصل نجاح الاستراتيجية السعودية في إدارة موسم حج 1440هـ والذي شهده نحو 2,5 مليون حاج وحاجة قدموا من 164 دولة حول المعمورة.وركزت الوكالة في جزأها الثاني من سلسلتها المرئية القصيرة "الحجاج في قلوب قادة المملكة"، على تفاصيل الاهتمام السعودي بتطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتي أشرف عليها بشكل مباشر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله-.



واختزل الجزء الثاني حكاية خدمة 365 يومًا في خدمة ضيوف الرحمن، عبر آلاف من ساعات التخطيط والتفكير والتنفيذ التي بذلتها كافة دوائر الدولة من هرم القيادة السعودية إلى أدنى المستويات الإدارية الحكومية، من أجل راحة قاصدي بيت الله الحرام.



ومن المفاصل الحيوية التي ركز عليها المقطع (https://bit.ly/2MgYCKb)، تدشين برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، وهو أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، والذي يسعى إلى إعانة حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، من خلال تيسير استضافتهم وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، عبر تأهيل وتطوير أكثر من 40 موقعاً تاريخياً وأثرياً، وإقامة متاحف ومعارض تفاعلية تحاكي أبرز الأحداث التاريخية الإسلامية، مثل مبادرة "طريق الهجرة" التي يمكن للحاج والمعتمر التمتع بزيارتها ومشاهدتها، كما يعمل البرنامج على تقديم الخدمات لهم قبل وصولهم إلى المملكة بتقليل مدة إصدار تأشيرة دخولهم بإصدارها إلكترونياً بطلب مباشر دون مراجعة سفارات المملكة أو حضورهم الشخصي لإتمام الإجراءات.

*الطريق إلى مكة*ومن المبادرات المهمة التي طبقت خلال موسم حج 1440هـ #مبادرة_طريق_مكة للارتقاء بخدمات الحجاج، وتسهيل وتيسير إجراءات سفرهم وأدائهم فريضة الحج، والتي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة" وهيئتي الجمارك والطيران المدني، ومركز المعلومات الوطني، وشملت خلال هذا الموسم 5 دول هي "ماليزيا، واندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتونس"، للتسهيل على حركة سير الحجاج أثناء قدومهم إلى المملكة، وتقليص أوقات رحلتهم بدءًا من وصولهم وحتى استقرارهم في مقرات سكنهم في المشاعر المقدسة.

*التحول الرقمي*ونجحت وزارة الحج والعمرة خلال موسم حج 1440هـ في دعم التحول الرقمي من خلال منظومة "الحج الذكي"، الذي أثبت فاعليته، واستشهد المقطع المرئي بمثال استفادة الحجيج من تطبيق مناسكنا Manasikana وهو تطبيق تفاعلي بأكثر من 8 لغات الذي يساعد المعتمر أو الحاج أثناء رحلته المقدسة للحج أو العمرة، أو أثناء زيارة المدينة المنورة، على معرفة الاتجاهات والأماكن المقصودة، وخدمة ما هو خارج حدود المشاعر المقدسة "المزدلفة، وعرفات، ومنى"، والحرم، للتأكد من خط سيره الصحيح، كم يحوي التطبيق خرائط غير متصلة بالإنترنت، وخدمات "الطوارئ، ومحول للعملات، وجدول مواعيد الصلاة واتجاه القبلة، وتحديد الطقس في مناطق الحج والعمرة، وأخبار ة خاصة بالحج والعمرة، وتغريدات عن الحج والعمرة صادرة من الوزارة".



ووفقاً لفريق عمل "الحجاج في قلوب قادة المملكة"، فإن الفكرة المركزية للمقطع المرئي يقوم على إبراز مفاصل نجاح السعودية في تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام، كما أن المقطع يوجه عدد من الرسائل المباشرة وغير المباشرة، أبرزها الرد على الدعاوى الباطلة المطالبة بتدويل أو تسييس الحج، والتأكيد على عظم كيان الأماكن المقدسة في قلوب قادة المملكة و استمرارهم في تطوير الخدمات اللوجستية والإجرائية لراحة ضيوف الرحمن كمسوؤلية عظيمة وواجب كبير تسخر له كافة الإمكانات والطاقات سنوياً.

لمشاهد المقطع:

https://bit.ly/2MgYCKb

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقطع مرئي يبرز مفاصل نجاح الاستراتيجية السعودية في حج 1440هـ) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقطع مرئي يبرز مفاصل نجاح الاستراتيجية السعودية في حج 1440هـ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).