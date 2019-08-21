الهجرة تعلن عودة (4325) نازحا الى مناطقهم في محافظتين

2019/08/21 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الأربعاء، عن عودة 4325 نازحا من مجمع القادسية للنازحين بمحافظة صلاح الدين الى مناطق سكناهم الاصلية في مناطق الصينية وبيجي والشرقاط التابعة لصلاح الدين وقضاء الحضر التابع الى محافظة نينوى بشكل طوعي.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن […]

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