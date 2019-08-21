حقل اتروش في كردستان يسجل مستوى قياسيا للانتاج خلال تموز الماضي

2019/08/21 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "الطاقة"، الأربعاء، إن وحدتها في العراق سجلت مستوى "قياسيا" للإنتاج من حقل أتروش النفطي في إقليم كردستان.

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