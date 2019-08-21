الغزي: 30% من الحديد والصلب يسدها الاستيراد من مصر وبيلاروسيا

2019/08/21 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأربعاء، ان 30% من حاجة العراق في الحديد والصلب يسدها الاستيراد من مصر وبيلاروسيا.

وذكر مكتب الغزي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي رحب بمساعي وفد إقليم روستوف الروسي لإنشاء معامل للحديد والصلب والصناعات الخشبية في العراق".

وأوضح الغزي بحسب البيان ان "العراق يدعم المشاريع الصناعية، بعد ان تولدت قناعة ان البلد لن يتطور الا بالمشاريع الاستثمارية"، مشيرا الى ان "30 % من حاجة البلاد في الحديد والصلب تسدها الاستيرادات من مصر وبيلاروسيا، ومثل هذه النسبة من الاخشاب تستورد من ايران وتركيا وأوكرانيا".

وأضاف ان "العراق يمتلك أربعة معامل فقط للحديد والصلب، في حين ان حاجته الفعلية يسدها 20 معملا على الأقل"، داعيا "الشركات الروسية الى تقديم عروضهم لإنشاء المعامل في العراق، مرفقة بالكفاءة المالية، من اجل دراستها وعرضها على اللجنة العليا للاستثمار والاعمار التي يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء".

من جهتها بينت رئيسة الوفد السيدة يوبي غيريا ان "حكومة إقليم روستوف تعمل على دعم الشركات الروسية وتوفير الطرق الامنة لمنتجاتها من اجل التصدير، ودعم الشركات لإنشاء أفرع لها خارج روسيا، لا سيما وان المعامل تهدف الى تشغيل الايادي المحلية العاملة".

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