صحيفة اسرائيلية: تل ابيب حصلت على ضوء اخضر أميركي لضرب اهداف عراقية

2019/08/21 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت صحيفة “تايمز اوف اسرائيل”، الاربعاء، أن الولايات المتحدة وروسيا منحت الضوء الاخضر للكيان الاسرائيلي لشن ضربات جوية ضد ما اطلقت عليه تسمية “اهداف ايرانية” في العراق وسوريا.ونقلت الصحيفة في تقرير ترجمته /المعلومة/ عن مصدر دبلوماسي غربي رفض الكشف عن هويته قوله إن “اسرائيل قام بعدة ضربات جوية في العراق وسوريا […]

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