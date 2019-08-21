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صحيفة روسية: مقاتلو حزب الله يتغلغلون في الولايات المتحدة


صحيفة روسية: مقاتلو حزب الله يتغلغلون في الولايات المتحدة
2019/08/21 | 12:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة 

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، مقالاً للكاتب إيغور سوبوتين، تحدث من خل...

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