2019/08/21 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، مقالاً للكاتب إيغور سوبوتين، تحدث من خل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحيفة روسية: مقاتلو حزب الله يتغلغلون في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحيفة روسية: مقاتلو حزب الله يتغلغلون في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).