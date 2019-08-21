2019/08/21 | 12:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، مقالاً للكاتب إيغور سوبوتين، تحدث من خل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحيفة روسية: مقاتلو حزب الله يتغلغلون في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، مقالاً للكاتب إيغور سوبوتين، تحدث من خل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحيفة روسية: مقاتلو حزب الله يتغلغلون في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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