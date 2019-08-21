2019/08/21 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OpEfiGTOpQs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التميمي تؤكد ان هناك آلاف ملفات الفساد في اضابير العقارات سيتم الكشف عنها #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التميمي تؤكد ان هناك آلاف ملفات الفساد في اضابير العقارات سيتم الكشف عنها #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).