2019/08/21 | 12:42

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عمليات بغداد: اعتقال أحد المتهمين بحادثة عبارة الموصل

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال أحد المتهمين بحادثة عبارة الموصل

في العاصمة.

وذكر بيان للعمليات، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ووفق

معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من اعتقال متهم هارب من مدينة الموصل

مطلوب للقضاء العراقي بقضية حادثة العبارة في المدينة السياحية في

محافظة نينوى، داخل أحد مناطق العاصمة بغداد".

وكان العشرات قد غرقوا في 21 من آذار الماضي إثر انقلاب عَبَّارة

سياحية، كانت تنقل عوائل إلى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر

دجلة في منطقة الغابات في الموصل، وقد واجهت الشرطة النهرية آنذاك

صعوبات لإنقاذ الغرقى بسبب سرعة جريان المياه وارتفاع منسوبها.

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