بعد الزوبعي.. رفع حصانة ثلاثة نواب وتحالف القوى يرهن ذلك بثلاثة امور

2019/08/21 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- أعلن النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط، عن رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بعد طلال الزوبعي، مشيرا الى ان الفساد والطائفية والخيانة وراء موضوع رفع الحصانة.وقال الخربيط لـبرنامج “المناورة” على قناة “السومرية” ان “فالح العيساوي ويحيى المحمدي ونهلة الراوي رفعت الحصانة عنهم بناء على طلبهم”.واضاف ان “هناك شكوى طعن ...

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