بالصور.. مفارز الانقاذ في بابل تنتشل جثة لطفل بعد غرقه في بحيرة اسماك

2019/08/21 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت مديرية الدفاع المدني في بابل،الأربعاء،عن انتشال جثة لطفل بعمر ٩ سنوات من بحيرة اسماك في منطقة المشروع شمال محافظة بابل .وقالت المديرية في بيان تلقت /ميديا نيوز/نسخة منه،ان مفارز الانقاذ في مركز القرية العصرية بمديرية دفاع مدني بابل تمكنو من العثور على جثة في بحيرة للاسماك وانتشالها في منكقة المشروع شمال […]

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