الارق يهدد حياتنا بأمراض قاتله

2019/08/21 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..وجد باحثون في معهد Karolinska بالسويد أن الأرق يمكن أن يعرّض الأفراد لخطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وفشل القلب والجلطة الدماغية.وحلل الباحثون بيانات مأخوذة من 1.3 مليون فرد، ووجدوا أن أولئك الذين لديهم ميول وراثية للأرق، يعانون من احتمالات أعلى للإصابة بأمراض القلب.وتستند النتائج إلى مجموعة من الأدلة، التي تربط اضطراب […]

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