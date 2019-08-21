الزراعة : توفير اكثر من 80% من بذور الحنطة هذا العام

2019/08/21 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، توفير اكثر من {80%} من حاجة الإنتاج المحلي لبذور الرتب العليا لزراعة محصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي.

وأكد مدير عام دائرة البحوث الزراعية فراس حسين مزاحم في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "الموسم الزراعي للعام الحالي شهد توسع كبير في إنتاج وزراعة بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة بواقع اكثر من {3} الاف دونم و {40} موقع، توزعت في {15} محافظة ولاول مرة في العراق ، مبينا ان الكميات المنتجة من هذه البذور تكفي لسد اكثر من {80%} من حاجة الانتاج المحلي".واضاف مزاحم، ان "هذه الكميات من البذور تم انتاجها في المحطات البحثية التابعة لدائرة البحوث الزراعية باشراف مديرها العام فضلاً عن كوادرها الفنية المختصة ضمن البرنامج الوطني لاكثار بذور الرتب العليا للمحصول وبتوجيه من وزير الزراعة صالح الحسني، وهي بذور تتميز بنوعيتها الجيدة ونقاوتها العالية من خلال اجراء عمليات التنقية في معامل الوزارة ، موضحا ان معدلات الانتاج الحالية سوف تسهم في تقليل استيراد البذور ودعم الفلاحين من اجل زيادة الإنتاج المحلي ودعماً للاقتصاد الوطني".واوضح، ان "انتاج محصول الحنطة في العراق بلغ هذا العام أكثر من{4,750,000} طن منها {250} ألف طن لبذور الرتب العليا" .انتهى

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