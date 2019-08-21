مواطنون يطالبون بإزالة التجاوزات العشوائية في البصرة

2019/08/21 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

طالب مواطنون في محافظة البصرة, اليوم الأربعاء, بإزالة التجاوزات العشوائية التي شوهت وجه المدينة وتسببت في مشاكل بيئية وأمنية.

وقال مصطفى سالم, من سكنة

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