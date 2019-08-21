مصدر نيابي لـ

2019/08/21 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف مصدر نيابي عن تحرك لاستيراد منظومة الدفاع الجوية الروسية بعد الاعتداءات الاخيرة على معسكرات الحشد ومخازن السلاح.

وقال المصدر الذي رفض الكشف

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