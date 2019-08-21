مجلس ديالى يعيد انتخاب رئيس هيئة استثمار المحافظة و3 مرشحين للمنصب

2019/08/21 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس محافظة ديالى، الأربعاء، جلسة لإعادة انتخاب رئيس جديد لهيئة استثمار المحافظة.وقال مصدر في المجلس، إن “مجلس محافظة ديالى يعقد جلسة جديدة اليوم، لإعادة انتخاب رئيس جديد لهيئة استثمار المحافظة بعد اعتراض الهيئة الوطنية على الانتخابات السابقة”.وأشار إلى، أن “المرشحين للمنصب ثلاثة اشخاص ابرزهم كريم العزاوي الذي فاز بالتصويت الأول، والتوقعات تشير …

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