اعتقال متهم بحادثة العبارة ومصور عمليات وبيعات داعش بجوامع الموصل

2019/08/21 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الاربعاء عن القاء القبض على احد المتهمين بحادثة العبارة في مدينة الموصل الذي لقي على اثرها العشرات من الاشخاص مصرعهم غرقا غالبيتهم من الانساء والاطفال.

وقالت عمليات بغداد ان القوات الأمنية تمكنت في قيادة عمليات بغداد ووفق معلومات استخبارية دقيقة من اعتقال متهم هارب من مدينة الموصل مطلوب للقضاء العراقي بقضية حادثة العبارة في المدينة السياحية في محافظة نينوى، داخل أحد مناطق العاصمة بغداد.

وغرق العبارة عائلات التي كانت تقل إلى موقع ترفيهي على جزيرة في نهر دجلة هو أكثر حادث منفرد يؤدي إلى سقوط قتلى بالموصل منذ استعادتها من تنظيم داعش في صراع دام ومدمر عام 2017.

وعلى صعيد مواز قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان اليوم، ان مديرية شرطة "تل عبطة" التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين القت القبض على احد عناصر داعش المدعو ( خ م م ص ) والذي كان يعمل في ( اعلام داعش ) مصورا للعمليات المسلحة خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل.

وقد جاء باعترافاته الابتدائية والقضائية انه كان يقوم بتصوير العمليات لداعش وكذلك تصويره داخل الجوامع للأشخاص الذين قاموا بترديد ما تسمى البيعة والانتماء للتنظيم، وعملها كإصدارات ونشرها في النقاط الاعلامية والمواقع الالكترونية التابعة لداعش ، حيث تم القبض عليه غرب جنوبي مدينة الموصل، بحسب المتحدث.

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