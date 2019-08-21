2019/08/21 | 12:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، القاء القبض على احد المتهمين بحادثة عبارة الموصل بالعاصمة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عمليات بغداد : اعتقال أحد المتهمين بحادثة عبارة الموصل بالعاصمة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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