أبرزهم المالكي والعبادي.. نواب لم يؤدوا اليمين الدستورية: هل يمكن فصلهم؟

2019/08/21 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد الخبير بالقانون العراقي #طارق_حرب، اليوم الأربعاء، أن النواب المتغيبين عن البرلمان لا يمكن فصلهم حتى إذا لم يؤدوا اليمين الدستورية.حرب قال “الحل العراق“، إنه […]

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