عودة 4325 نازحاً إلى مناطقهم في صلاح الدين ونينوى

2019/08/21 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين في العراق علي عباس جهاكير، الأربعاء، عودة 4325 نازحاً إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظتي ص...

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