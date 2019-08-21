2019/08/21 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الأربعاء، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم مناطق البلاد.وذكرت الهيئة في بيان لها ، أن طقس اليوم ، سيكون مشمساً حاراً مع ثبوت لدرجات الحرارة في جميع مناطق البلاد.وأشار إلى , أن بغداد ستسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 47 درجة مئوية، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجات الحرارة المتوقعة لليوم الأربعاء ..إليكم التفاصيل النعيم نيوز.

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