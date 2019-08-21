محمد نبيل صابر - معسكرات تأهيل وليس الدية

2019/08/21 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_نبيل_صابر فى التاسع عشر من أغسطس الحالى، أطلق احد نشطاء شباب تيار التأسلم السياسى مبادرة أوضح فى ثناياها انها صادرة من أفراد داخل السجون المصرية "للوصول الى اتفاق لانهاء هذه المأساة لصالح وطننا الغالى بكامله، هذا الوطن الذى لطالما حمل بين جنباته جميع الاطياف والاتجاهات والاديان" ، وتعترف المبادرة "أن عددا كبيرا من المعتقلين فد وعوا الدرس.......وهم على أتم الاستعداد لمراجعة مواقفهم ....وهم يأملون فى فرصة جدي......

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