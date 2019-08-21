الدفاع توافق على نشر قوات اضافية في حوض جلولاء

2019/08/21 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف النائب احمد مظهر الجبوري، الاربعاء، عن موافقة وزارة الدفاع نشر قوات اضافية في حوض جلولاء شمال شرق ديالى.وقال الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة الدفاع وافقت على طلب تقدمنا به لنشر قوات اضافة في محيط حوض جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) خاصة قرى( الاصلاح-ام الحنطة- شيخ بابا) لدرء مخاطر الارهاب ومواجهة الخلايا […]

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