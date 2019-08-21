قائممقام الفلوجة يعنل اعادة اعمار وتأهيل 60% من الابنية المدرسية

2019/08/21 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار عيسى ساير العيساوي، الاربعاء، عن اعادة اعمار وتأهيل 60% من الابنية المدرسية في مناطق مختلفة من احياء المدينة .وقال العيساوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية وبدعم من وزارة التربية والمنظمات الانسانية اعادة اعمار وتأهيل 60% من الابنية المدرسية ضمن خطة اعدتها الحكومة المحلية بالتنسيق […]

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