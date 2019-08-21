2019/08/21 | 13:52

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الأمن البرلمانية: نسعى إلى تجنيد الشباب بالجيش طوعياً لا إلزامياً

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تاريخ النشر

21/08/2019 01:46 PM

المشرق – قسم الاخبار:أكدتْ لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب امس الثلاثاء، سعيها لتجنيد الشباب بالجيش طوعيا لا إلزاميا وتقديم محفزات حقيقية لهم.



وقال عضو اللجنة، عمار طعمة: إن فكرة خدمة العلم موجودة في الدستور، لكننا نميل إلى أن يكون تجنيد الشباب في الجيش طوعياً وليس إلزامياً، والفكرة بالمحصلة ما زالت في طور النقاشات، مضيفا: ان الصيغة الإلزامية تنفر الشباب ولن تكون الدولة ربما قادرة على تطبيقها، لكن الذهاب إلى الالتحاق غير الملزم في الجيش، مع تقديم محفزات حقيقية للشباب، مثل الأولوية في العمل والدراسة لاحقا، ربما سيسهم بشكل جاد في تطبيق الفكرة ونجاحها.



ويرى عضو اللجنة: ان تجربة التجنيد الإلزامي السابقة كرست خشية حقيقية لدى الشباب من الالتحاق بالجيش، لأنهم سمعوا عن آبائهم كيف أنهم قضوا سنوات طويلة في الجيش والحروب من دون طائل.



وأشار إلى: ان قانون التجنيد ملزم لإقليم كردستان في حال تشريعه، باعتباره اتحاديا وله الولاية على جميع المحافظات العراقية.

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