في لوكسبورغ 20 مليار يورو مساعدات اقتصادية للعراق مقابل حياة 60 ألمانياً داعشياً

2019/08/21 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار: أكدَ الخبير القانوني اياد جعفر امس الثلاثاء، انتفاء الحاجة لمكاتب مجالس النواب في المحافظات اذا ما بقيت تعمل بهذا الشكل، مسجلا عددا من الملاحظات على عملها.وقال جعفر: ان مكتب مجلس النواب في كربلاء الذي من المفترض انه بيت الشعب يغلق بابه بعد الساعة الثانية ظهرا وكأنه دائرة تنفيذية، ولا يعرف القائمون عليه انه يجب ان يكون مفتوحا صباحا ومساءً لتلقي الشكاوى والمقترحات والاراء.واضاف: ان نواب كربلاء الـ11 يستقبلون المواطنين في بيوتهم، تاركين المكتب الذي تصرف عليه اموالا ليست بالقليلة للايجار او المدير والموظفين، متسائلا عن سبب عدم وجود اجتماعات دورية لمنظمات المجتمع المدني بالنواب لطرح هموم ومشاكل المواطنين، والاراء في بعض القوانين.

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