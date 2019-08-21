العراق الى جانب البحرين والامارات في غرب آسيا للشباب

2019/08/21 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الاربعاء، عن مجموعتي النسخة الاولى من البطولة والمقرر اقامتها في فلسطين خلال الفترة 22-30 آب الجاري.واوقعت القرعة ليوث الرافدين في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات البحرين والامارات.اما المجموعة الاولى، تألفت من منتخبات فلسطين وقطر والاردن.وسيلعب منتخب الشباب امام الامارات في الرابع والعشرين من آب الجاري، […]

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