2019/08/21 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد الدليمي ، اليوم الأربعاء، أن نسبة العاطلين عن العمل في المحافظة تبلغ 70% ، داعياً الحكومة المركزية إلى إيجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة في الموازنة المالية لعام 2019. وقال الدليمي في تصريح له , إن ” الأنبار تضم جيوشاً من العاطلين عن العمل نتيجة عدم تخصيص درجات وظيفية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جيوش من العاطلين عن العمل تغزو الأنبار ..ومناشدات بحلول ناجعة النعيم نيوز.

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