حقل نفطي في كردستان يتجاوز إنتاجه المليون برميل خلال تموز

2019/08/21 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة الاماراتية، الأربعاء ،ان وحدتها في العراق سجلت “رقما قياسيا جديدا في إنتاجها” من حقل آتروش النفطي في إقليم كردستان.وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/ “لأول مرة منذ بدء عمليات الإنتاج بالحقل في يوليو تموز 2017، تجاوز إجمالي حجم الإنتاج الشهري من النفط المليون برميل وذلك في يوليو […]

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