2019/08/21 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على متاجر بتهريب القطع الاثرية شرقي بغداد.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن : ان قوة استخبارية تمكنت من القاء القبض على احد المتاجرين بالقطع الاثرية شرقي العاصمة بغداد .واضاف ان: عملية القبض تمت بعد نصب كمين محكم له وبحوزته خمس قطع اثرية.مشيرا الى تنظيم محضر ضبط اصولي […]

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