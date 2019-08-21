2019/08/21 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية، الأربعاء، عن توقيف 12 متهما وفق قانون مكافحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف واسط : توقيف 12 متهما وفق قانون مكافحة الإرهاب لقيامهم بالدكة العشائرية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف واسط : توقيف 12 متهما وفق قانون مكافحة الإرهاب لقيامهم بالدكة العشائرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).